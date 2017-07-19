Basilicata: Cicala, 28,5 milioni di anticipi allo sviluppo rurale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Gli anticipi si aggiungono agli importi spettanti agli agricoltori lucani per gli aiuti diretti annuali del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC) e riconoscono gli impegni assunti dalle imprese attraverso l'adesione agli interventi agricoli, climatici e ambientali previsti dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale. 'Non comunichiamo una possibilita' futura, ma un passaggio amministrativo concreto che consente alle risorse della programmazione agricola di arrivare prima nella disponibilita' delle imprese. E' questo il risultato che dobbiamo perseguire: trasformare gli strumenti dello sviluppo rurale in un sostegno effettivo e tempestivo per chi opera quotidianamente nei nostri territori', conclude Cicala.

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