Basilicata: Cicala, 20 milioni per le aziende agricole lucane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'Avevamo scelto di aggiornare il bando per renderlo piu' aderente alle condizioni reali in cui oggi investono le nostre imprese.

Oggi completiamo quel percorso: la nuova edizione dell'SRD01 e' pubblicata e mette a disposizione 20 milioni di euro per sostenere innovazione, ammodernamento e competitivita' delle aziende agricole lucane'. Lo dichiara l'assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annunciando la pubblicazione della seconda edizione del bando 'Investimenti produttivi agricoli per la competitivita' delle aziende agricole', Azione D del CSR Basilicata 2023-2027. La nuova versione dell'avviso segue la decisione di revocare il precedente bando per consentirne l'aggiornamento alla luce dei nuovi riferimenti economici intervenuti successivamente alla prima pubblicazione, con l'obiettivo di assicurare parametri maggiormente aderenti agli attuali costi degli investimenti.

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