Basilicata: Cicala, 20 milioni per le aziende agricole lucane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'E' una scelta che avevamo assunto nell'interesse delle imprese e alla quale abbiamo dato seguito in tempi rapidi - sottolinea Cicala -.

Le risorse sono rimaste invariate e oggi restituiamo alle aziende uno strumento aggiornato, con il quale possono programmare investimenti destinati a migliorare concretamente produttivita', efficienza e sostenibilita''. Tra le operazioni ammissibili figurano la costruzione, il miglioramento e l'ampliamento di immobili aziendali, la realizzazione di bacini e sistemi di stoccaggio delle risorse idriche, nuovi impianti arborei e coltivazioni protette, interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata esclusivamente all'autoconsumo, investimenti digitali e nell'agricoltura di precisione, acquisto di macchine e attrezzature, sistemi antigelo e antibrina e recinzioni per la protezione dalla fauna selvatica.

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(RADIOCOR) 20-09-26 11:27:27 (0178)FOOD,PA 5 NNNN