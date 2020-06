Basilicata: Cdp, rinegoziati oltre 1.040 mutui enti, liberati piu' di 17,5mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 giu - 46 enti territoriali della Basilicata hanno rinegoziato oltre 1.040 mutui per un debito residuo complessivo di oltre 274 milioni di euro, liberando risorse per piu' di 17,5 milioni di euro. E' il dato conclusivo regionale dell'operazione di rinegoziazione dei mutui lanciata da Cassa Depositi e Prestiti per supportare Comuni, Province, Citta' metropolitane, Unioni di Comuni, Comunita' Montane, Regioni e Province Autonome finalizzata a liberare fondi immediatamente utilizzabili sul territorio per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con interventi mirati a beneficio della popolazione.

Dca

(RADIOCOR) 24-06-20 15:41:01 (0399)PA 5 NNNN