Basilicata: Bardi, rendere il turismo sempre piu' sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - 'Il settore turistico e' stato una delle leve importanti della ripresa economica post - pandemia anche per la nostra regione. L'esigenza di distanziamento ha radicato nei visitatori degli ultimi anni l'idea di una Basilicata intesa come meta ideale per vacanze all'insegna della natura e della cultura. Tesori artistici, paesaggio e tradizioni enogastronomiche sono stati i punti di forza del nostro territorio, scelto con attenzione per viverne, nei diversi periodi dell'anno, i suoi valori di autenticita' e di tranquillita'. La sfida che attende la Basilicata e il mondo intero per i prossimi mesi sara' di ridurre il piu' possibile gli impatti negativi che potrebbero derivare dalle congiunture geopolitiche che stiamo vivendo e di rendere il turismo sempre piu' sostenibile'. E' quanto afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che si celebra oggi per volere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

