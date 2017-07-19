Basilicata: assegnati 45 milioni per la viabilita' comunale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb - La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno sulla viabilita' locale con l'assegnazione di 45 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione destinati alle strade comunali 'strategiche'. Un risultato che arriva al termine di un lavoro istruttorio complesso della Direzione Infrastrutture, dopo l'avviso pubblico dello scorso maggio, concluso con la redazione di una graduatoria delle candidature avanzate dai Comuni che punta a migliorare in modo strutturale sicurezza, accessibilita' e qualita' della mobilita' nei territori lucani. Le risorse FSC, nell'ambito dell'accordo Governo-Regione, finanziano interventi su collegamenti ritenuti essenziali: strade che connettono i centri urbani tra loro, li mettono in relazione con la rete viaria principale e con le strutture che erogano servizi di interesse pubblico.
com-Dca.
