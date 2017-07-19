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            Basilicata: arrivano oltre 6,6 mln per la prevenzione sismica

            Dalle risorse del Fondo dedicato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Via libera alla ripartizione di oltre 6,6 milioni di euro destinati alla prevenzione sismica su tutto il territorio lucano. E' quanto approvato dalla giunta regionale della Basilicata, su proposta del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e mobilita', Pasquale Pepe. Lo riporta la Regione in un comunicato.

            Il provvedimento recepisce le risorse nazionali del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e attiva immediatamente l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni e agli enti locali della Basilicata per la selezione degli interventi prioritari su edifici strategici e infrastrutture chiave.

            com-Vec.

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