Basilicata: arrivano oltre 6,6 mln per la prevenzione sismica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Il piano approvato prevede una suddivisione mirata dei 6.630.492,07 euro complessivi finanziati dal Dipartimento della Protezione civile per il triennio 2024-2026: 5.907.165,66 euro andranno alla prevenzione strutturale (tramite Avviso pubblico ed enti locali), per lavori di rafforzamento sismico, miglioramento o demolizione e ricostruzione di edifici strategici e infrastrutture vitali per la protezione civile; altri 590.716,57 saranno impiegati in studi di microzonazione sismica, ovvero appature di dettaglio del territorio per conoscere il comportamento del suolo in caso di terremoto; 132.609,84 euro saranno infine dedicati alla gestione informatica e il supporto tecnico.

'Cuore operativo della delibera - spiega la Regione - e' l'approvazione dell'Avviso Pubblico da circa 5,9 milioni di euro, elaborato dall'Ufficio difesa del suolo e prevenzione sismica della Regione', che 'permettera' ai comuni' di candidarsi per finanziamenti 'volti al rafforzamento locale o miglioramento sismico degli edifici di interesse strategico' come scuole, sedi municipali, strutture sanitarie e operative di protezione civile, 'interventi sulle opere infrastrutturali (ponti, viadotti, snodi viari) fondamentali per garantire la mobilita' e i soccorsi in caso di calamita'' ed 'eventuali demolizioni e ricostruzioni di immobili non adeguabili, anche con possibilita' di incremento delle risorse in caso di contemporanea riqualificazione ed efficientamento energetico'.

com-Vec.

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