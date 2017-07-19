Basilicata: approvato tariffario opere pubbliche 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - La giunta regionale della Basilicata ha approvato la Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche 2026. I parametri sono stati predisposti dall'Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita'. Il provvedimento aggiorna il prezzario regionale che costituisce il riferimento tecnico per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere in ambito pubblico sul territorio lucano. 'Un prezzario rinnovato serve ad offrire un riferimento concreto a tutti i soggetti che operano nel settore delle opere pubbliche. Dietro questo risultato c'e' un lavoro tecnico approfondito, sviluppato attraverso il confronto con istituzioni, ordini professionali, associazioni di categoria e referenti del comparto. E' uno strumento che contribuisce a rendere piu' omogenea la programmazione degli interventi e piu' aderenti alla realta' le valutazioni economiche dei progetti', dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

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