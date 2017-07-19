Basilicata: approvato tariffario opere pubbliche 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - L'adeguamento e' stato fatto nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali, confermandone il ruolo di supporto all'intera filiera degli appalti pubblici per garantire qualita' delle opere, sicurezza nei cantieri e congruita' dei costi. La nuova edizione avra' validita' dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata fino al 31 dicembre 2026. L'obiettivo e' lavorare in continuita' gia' dal prossimo autunno, cosi' da consentire l'anticipo della pubblicazione e il costante aggiornamento del prezzario all'inizio di ogni anno. L'edizione 2026 rappresenta inoltre un cambio di metodo. Per la prima volta e' stata predisposta con il supporto di una societa' specializzata che affianca numerose Regioni italiane nell'elaborazione e nell'aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche.

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