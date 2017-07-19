Basilicata: approvato il testo unico per il commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - La Basilicata compie un passo decisivo verso la modernizzazione del sistema commerciale regionale. La Giunta regionale ha approvato il nuovo Testo Unico del Commercio, uno strumento normativo destinato a riordinare in un unico quadro organico la disciplina delle attivita' commerciali, semplificando procedure amministrative, riducendo gli adempimenti burocratici e favorendo nuovi investimenti. Il provvedimento rappresenta una riforma complessiva del settore e interessa l'intera rete distributiva lucana: negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, outlet, commercio elettronico, attivita' stagionali, temporary shop, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione dei carburanti, fiere e manifestazioni commerciali.

L'obiettivo e' quello di fornire agli operatori regole certe, procedure uniformi e strumenti adeguati alle trasformazioni del mercato, promuovendo al tempo stesso competitivita', innovazione e tutela del territorio.

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