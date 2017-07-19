Basilicata: approvato il testo unico per il commercio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Tra le principali innovazioni introdotte dal Testo Unico vi e' la forte semplificazione amministrativa. Per gli esercizi di vicinato sara' sufficiente la presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive, consentendo l'avvio immediato dell'attivita'. Per le medie strutture vengono confermati tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni comunali, con il principio del silenzio-assenso trascorsi novanta giorni, mentre per le grandi strutture di vendita viene prevista una Conferenza dei servizi con il coinvolgimento della Regione e la valutazione degli impatti urbanistici, ambientali e della mobilita'. Il nuovo impianto normativo introduce inoltre una disciplina specifica per i temporary shop, regolamenta gli outlet e i parchi commerciali, riconosce le attivita' stagionali e valorizza gli esercizi polifunzionali nelle aree interne, consentendo ad un'unica impresa di offrire piu' servizi alla popolazione.

Una scelta che punta a contrastare la desertificazione commerciale nei piccoli comuni e a garantire la presenza di servizi essenziali nelle aree piu' fragili della regione.

com-Dca.

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