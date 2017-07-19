Basilicata: approvato il piano regionale integrato della salute

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunita' 2026-2030, che definisce le linee strategiche delle politiche sanitarie e sociosanitarie regionali per i prossimi cinque anni. 'Con questo Piano - spiega l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - la Regione Basilicata compie una scelta chiara: dotarsi di una visione unitaria e coerente della tutela della salute, fondata sull'analisi dei bisogni reali della popolazione e sui dati epidemiologici. Mettiamo la persona al centro, rafforziamo l'equita' nell'accesso ai servizi e lavoriamo per migliorare qualita', appropriatezza e prossimita' delle cure'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 17:07:40 (0398)SAN,PA 5 NNNN