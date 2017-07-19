Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: approvato avviso pubblico Basilavoro 2.0 incentivi alle imprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - La Regione Basilicata ha approvato l'avviso pubblico 'Basilavoro 2.0 - Incentivi alle imprese per l'assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali', stanziando un onere finanziario complessivo pari a 3milioni di euro. Le risorse trovano copertura nell'ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, a valere sulla Priorita' 6 - Occupazione (ESO4.1 e ESO4.3) e sulla Priorita' 10, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati nel Piano Strategico Regionale 2021-2030. L'intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il lavoro, che individuano nella crescita dell'occupazione stabile e di qualita' una leva fondamentale per contrastare il declino demografico, rafforzare la competitivita' del sistema produttivo e migliorare la coesione economica e sociale del territorio.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 09-05-26 11:21:24 (0205)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.