Basilicata: approvato avviso pubblico Basilavoro 2.0 incentivi alle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - La Regione Basilicata ha approvato l'avviso pubblico 'Basilavoro 2.0 - Incentivi alle imprese per l'assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali', stanziando un onere finanziario complessivo pari a 3milioni di euro. Le risorse trovano copertura nell'ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, a valere sulla Priorita' 6 - Occupazione (ESO4.1 e ESO4.3) e sulla Priorita' 10, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati nel Piano Strategico Regionale 2021-2030. L'intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il lavoro, che individuano nella crescita dell'occupazione stabile e di qualita' una leva fondamentale per contrastare il declino demografico, rafforzare la competitivita' del sistema produttivo e migliorare la coesione economica e sociale del territorio.

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