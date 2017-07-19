Basilicata: approvato avviso pubblico Basilavoro 2.0 incentivi alle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - L'avviso e' finalizzato a sostenere l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati residenti in Basilicata, con particolare attenzione ai lavoratori provenienti da crisi industriali, percettori di ammortizzatori sociali e a quanti hanno partecipato a percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, tra cui quelli previsti dall'Avviso 'Cassintegrati'. Sono previsti incentivi economici a favore dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purche' con sede operativa sul territorio regionale. L'obiettivo e' favorire un incremento strutturale dell'occupazione e sostenere concretamente le imprese che investono in lavoro stabile.

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