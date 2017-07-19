Basilicata: al via il corso-concorso unico per 500 Infermieri di Comunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'Mettere al centro i lucani attraverso una strategia chiara di potenziamento della sanita' di prossimita''. Lo dichiara l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, per il lancio dell'innovativo corso-concorso pubblico unico regionale per la nuova figura professionale dell'infermiere di famiglia o di comunita' (IFoC). L'iniziativa mira alla formazione di 500 nuove figure professionali e al reclutamento di 263 nuovi infermieri di famiglia o di comunita', che opereranno nelle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera. Il progetto prevede un percorso formativo d'eccellenza e nasce con l'obiettivo di portare le cure sanitarie piu' vicine ai cittadini, garantendo un'assistenza personalizzata, continua e tempestiva, in linea con il decreto ministeriale numero 77 del 2022 che ha definito lo standard per l'infermiere di famiglia o di comunita'.

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