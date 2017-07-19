Basilicata: al via il corso-concorso unico per 500 Infermieri di Comunita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'Il piano - spiega Latronico - prevede uno stanziamento complessivo di 6.332.538 euro a valere sul programma regionale Basilicata Fesr Fse+, di cui 2.720.000 euro destinati specificamente alla fase formativa che sara' curata da Formez PA e certificata dall'Universita' di Foggia. Il percorso formativo permettera' agli infermieri di acquisire le competenze specifiche necessarie per operare nel nuovo settore. Questo investimento rappresenta un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del nostro sistema sanitario. Non si tratta solo di adempiere a norme, ma di rispondere con responsabilita' istituzionale al diritto alla salute dei cittadini, garantendo servizi efficaci anche nelle aree piu' interne e fragili del nostro territorio'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 16-05-26 16:53:26 (0399)SAN,PA 5 NNNN