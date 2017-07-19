Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: al via il corso-concorso unico per 500 Infermieri di Comunita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'Il piano - spiega Latronico - prevede uno stanziamento complessivo di 6.332.538 euro a valere sul programma regionale Basilicata Fesr Fse+, di cui 2.720.000 euro destinati specificamente alla fase formativa che sara' curata da Formez PA e certificata dall'Universita' di Foggia. Il percorso formativo permettera' agli infermieri di acquisire le competenze specifiche necessarie per operare nel nuovo settore. Questo investimento rappresenta un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del nostro sistema sanitario. Non si tratta solo di adempiere a norme, ma di rispondere con responsabilita' istituzionale al diritto alla salute dei cittadini, garantendo servizi efficaci anche nelle aree piu' interne e fragili del nostro territorio'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 16-05-26 16:53:26 (0399)SAN,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.