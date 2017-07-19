Basilicata: acquisita per circa 300mila euro l'oasi del Pantano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - L'iter - avviato sin dall'inizio dell'attuale mandato - e' stato particolarmente lungo e complesso, con diversi passaggi di carattere tecnico, catastale e amministrativo.

'Oggi - dichiara l'assessora regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello - possiamo dire che quel percorso e' arrivato al suo compimento. Non si tratta piu' soltanto di un indirizzo amministrativo o di una volonta' politica: con la firma del rogito l'Oasi entra definitivamente nel patrimonio della Regione Basilicata e, quindi, della comunita' lucana'.

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