Basilicata: Acquedotto Lucano affida appalti Pnrr riduzione perdite distribuzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 dic - Acquedotto Lucano affida gli appalti Pnrr sulla M2C4 4.2 'Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile, mediante interventi di distrettualizzazione, digitalizzazione e monitoraggio e smart metering'. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. 'Entro la fine dell'anno - ha detto Latronico - saranno completate tutte le consegne dei cantieri per le tre operazioni previste, che si ricorda hanno come ambito di intervento ben 42 Comuni lucani per un totale di 4.577 km di rete idrica a servizio di 214.580 abitanti. L'area totale coperta dalle reti e' pari a circa 274 Km2, i dislivelli altimetrici delle reti sono estremamente variabili, in quanto si tratta di aree fortemente eterogenee da un punto di vista orografico'.

