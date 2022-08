Basilicata: accordo compensazioni ambientali, alto gradimento in sondaggio Emg

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ago - L'accordo sulle compensazioni ambientali appena stipulato tra la Regione Basilicata e le compagnie petrolifere Shell e Eni e' stato, in generale, molto gradito dalla popolazione lucana (quasi 8 lucani su 10 danno un giudizio positivo - 77%). Lo afferma in una nota Fabrizio Masia, Amministratore delegato di EMG, illustrando il sondaggio commissionato dall'ufficio stampa e comunicazione della Regione Basilicata. Secondo il sondaggio, sono stati accolti molti aspetti in modo positivo (gradimento sempre al di sopra del 60%) in particolare: l'idea che ci sia la capacita' di poter ridurre le bollette (81% giudizi positivi); il fatto che verranno destinati 200 milioni alle imprese del territorio (78% giudizi positivi); l'utilizzo di parte delle risorse per progetti 'no oil' (77% giudizi positivi); il fatto che la Basilicata ricevera' 1,3 miliardi in 10 anni dalle compagnie petrolifere (75% giudizi positivi); il maggior stanziamento di risorse rispetto al passato in favore della regione (74% giudizi positivi) e in minor misura che le compagnie petrolifere potranno estrarre in Basilicata per altri 10 anni (68%).

