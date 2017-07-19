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            Basilicata: a Potenza 14 e 15 giugno Stati Generali della Space Economy 2026

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Sara' la Basilicata a inaugurare il viaggio degli Stati Generali della Space Economy 2026. La prima tappa della terza edizione dell'importante appuntamento nazionale si terra' a Potenza dal 14 al 15 giugno, segnando un cambio di passo per il settore: la manifestazione lascia i grandi palcoscenici tradizionali per valorizzare direttamente i territori e i distretti aerospaziali d'eccellenza. A darne l'annuncio e' il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ricopre anche il ruolo di Vicepresidente di Nereus, la rete delle Regioni Europee utilizzatrici di tecnologie spaziali.

            'Ospitare l'apertura di questo percorso nazionale e' la conferma del ruolo di primo piano che la Basilicata si e' conquistata nella Space Economy italiana ed europea', ha detto il Presidente Vito Bardi. 'Come Vicepresidente di Nereus, sostengo da sempre che il futuro dello spazio si costruisce valorizzando le competenze e i distretti regionali. Portare gli Stati Generali a Potenza significa riconoscere il valore scientifico, industriale e tecnologico della nostra terra, capace di dialogare direttamente con i grandi player internazionali'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 13-06-26 15:31:03 (0352)PA,SPACE 5 NNNN

              
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