Basilicata: a Potenza 14 e 15 giugno Stati Generali della Space Economy 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - I tavoli di lavoro di Potenza produrranno dei documenti strategici che confluiranno, insieme a quelli delle altre tappe, nella sessione plenaria di Milano a novembre. L'obiettivo finale e' la firma dello 'Smart Space Pact', una piattaforma programmatica digitale condivisa per tracciare la rotta dello sviluppo tecnologico e industriale dell'intero ecosistema spaziale italiano. 'La Basilicata e' custode di una grande memoria storica come quella di Petrone, ma e' anche un laboratorio vivo di innovazione - ha concluso Bardi -. Da Potenza daremo il via a un confronto concreto che punta a creare occupazione, attrarre investimenti e rafforzare la filiera nazionale, dimostrando che il Sud e' pronto a guidare uno dei comparti piu' promettenti del futuro economico del Paese'.

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