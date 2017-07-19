Basilicata: 5,5 mln per l'internazionalizzazione
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, l'Avviso pubblico 'Pronti per l'Export: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane', destinando una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro a sostegno dei processi di apertura e consolidamento delle imprese regionali sui mercati internazionali.
L'intervento, finanziato nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale finalizzata a rafforzare la competitivita' del sistema produttivo lucano, favorire l'accesso a nuovi mercati e sostenere la crescita delle esportazioni regionali.
com-Dca.
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