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            Basilicata: 5,5 mln per l'internazionalizzazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, l'Avviso pubblico 'Pronti per l'Export: misure di internazionalizzazione per le imprese lucane', destinando una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro a sostegno dei processi di apertura e consolidamento delle imprese regionali sui mercati internazionali.

            L'intervento, finanziato nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, si inserisce nella strategia regionale finalizzata a rafforzare la competitivita' del sistema produttivo lucano, favorire l'accesso a nuovi mercati e sostenere la crescita delle esportazioni regionali.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 14:02:27 (0272)PA 5 NNNN

              


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