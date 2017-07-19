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            Notizie Radiocor

            Basilicata: 5,5 mln per l'internazionalizzazione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Con questo Avviso - dichiara l'Assessore Cupparo - mettiamo a disposizione delle imprese lucane uno strumento concreto per affrontare le sfide dei mercati globali. Vogliamo accompagnare le nostre aziende in percorsi di crescita strutturati, sostenendo investimenti, innovazione, promozione commerciale e rafforzamento delle competenze necessarie per competere a livello internazionale. L'internazionalizzazione rappresenta oggi una delle principali leve di sviluppo economico e occupazionale per la Basilicata'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-06-26 14:03:02 (0273)PA 5 NNNN

              


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