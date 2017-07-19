Basilicata: 3,8 milioni per mettere in sicurezza le strade delle aree montane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'Garantire collegamenti sicuri nelle aree montane significa tutelare le comunita', prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce nei nostri territori. La manutenzione della viabilita' rappresenta un investimento sulla sicurezza, sulla qualita' della vita e sulla capacita' delle aree interne di restare attrattive e connesse'. Lo dichiara l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annunciando la sottoscrizione degli accordi tra l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera per l'attuazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). Le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 3,8 milioni di euro e saranno destinate a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilita' provinciale nei Comuni montani della Basilicata. Le opere previste riguardano il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale, il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, il ripristino della sede viaria e l'adeguamento delle infrastrutture accessorie.

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