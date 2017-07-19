Basilicata: 3,8 milioni per mettere in sicurezza le strade delle aree montane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'Le strade rappresentano un'infrastruttura essenziale per garantire servizi, mobilita' e opportunita' di sviluppo. In molte aree interne costituiscono il collegamento quotidiano tra cittadini, imprese, aziende agricole e servizi fondamentali.

Intervenire sulla loro manutenzione significa rafforzare la capacita' dei territori di contrastare l'isolamento e affrontare con maggiore efficacia le criticita' legate alla fragilita' idrogeologica'. Le risorse assegnate alla Basilicata dal Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie dell'11 dicembre 2024 sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree montane, con particolare attenzione alla prevenzione e mitigazione dei rischi territoriali.

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