Basilicata: 37,7 milioni ai Comuni per rafforzare aree produttive e mercatali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La Regione Basilicata investe nello sviluppo economico dei territori e nella modernizzazione delle infrastrutture a servizio delle imprese. Con un nuovo avviso pubblico rivolto ai Comuni, l'Assessorato alle Attivita' Produttive mette a disposizione 37,7 milioni di euro per interventi infrastrutturali nelle aree produttive e nelle aree mercatali della Basilicata. La misura, finanziata con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, rappresenta uno degli interventi significativi della programmazione regionale a sostegno della competitivita' del sistema produttivo. 'Con questo Avviso - ha dichiarato l'Assessore alle Attivita' Produttive Francesco Cupparo - la Regione compie una scelta politica chiara: rafforzare la capacita' dei territori di attrarre imprese, sostenere l'economia locale e creare nuove opportunita' di lavoro. Investire nelle infrastrutture delle aree produttive significa intervenire direttamente sulle condizioni che permettono alle imprese di nascere, crescere e rimanere nei nostri territori'.

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