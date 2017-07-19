Basilicata: 25 istanze per il piano da 9,5 mln per l'edilizia scolastica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Sono 25 le istanze pervenute in attuazione dell'Avviso pubblico 'Piano edilizia scolastica', finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. A darne notizia e' l'Assessore allo Sviluppo Economico e alla Formazione della Basilicata, Francesco Cupparo, riferendo che sara' presentata una proposta di integrazione del fondo per finanziare tutte le istanze. Il contributo richiesto dai Comuni, a cui si aggiungono due istanze presentate dalla Provincia di Potenza, varia mediamente tra 250mila e 500mila euro, per un valore complessivo degli interventi pari a circa 12,3 milioni di euro. Un dato che - sottolinea Cupparo - evidenzia la buona risposta venuta al forte impegno e all'attenzione della Regione nel garantire ambienti scolastici piu' sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea e della formazione delle giovani generazioni.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-03-26 15:07:42 (0310)PA 5 NNNN