Basilicata: 25 istanze per il piano da 9,5 mln per l'edilizia scolastica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - L'avviso e' rivolto a Comuni e Province proprietari o gestori di edifici scolastici statali del primo e del secondo ciclo. Sono ammissibili interventi di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza, oltre a proposte finalizzate al completamento di opere incompiute, spesso ferme per mancanza di fondi o per problematiche tecniche o normative sopravvenute. 'Non possiamo piu' permetterci - ha aggiunto Cupparo - di lasciare incompiute strutture scolastiche che rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunita'. Con questo bando vogliamo dare una risposta concreta ai territori, accelerare la spesa e contribuire alla crescita sociale e culturale della Basilicata'.

