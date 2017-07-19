Basilicata: 2,2 mln per tirocini e assunzioni nei settori del futuro

Coinvolti i giovani disoccupati dai 18 ai 29 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Stanziati 2,2 milioni di euro per tirocini e incentivi alle assunzioni in Basilicata nei settori del futuro. E' quanto previsto dall'Avviso pubblico '#Basilstep - Tirocini & Lavoro', finanziato nell'ambito del Pr Basilicata Fesr Fse+ 2021-2027, e approvato dalla Giunta lucana. Lo riporta la Regione in una nota.

Digitale, AI, cybersecurity, automazione e robotica, ma anche manifattura avanzata, rinnovabili e sistemi di accumulo, economia circolare, mobilita' sostenibile e biotecnologie: sono solo alcuni dei settori interessati dalla misura, che consentira' ai giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni con un diploma di maturita' tecnico o scientifico e residenti in Basilicata di partecipare a percorsi presso imprese e datori di lavoro privati che operano negli ambiti strategici individuati dalla piattaforma europea Step.

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