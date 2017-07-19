Basilicata: 2,2 mln per tirocini e assunzioni nei settori del futuro -2-
Incentivo alla stabilizzazione fino a 20mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Ai tirocinanti sara' riconosciuta un'indennita' mensile di 650 euro, per una durata ordinaria compresa tra 2 e 6 mesi, con un impegno mensile tra le 100 e le 140 ore. Per i giovani iscritti alla legge 68/1999 il percorso potra' arrivare fino a dodici mesi.
Il numero dei tirocini attivabili e' rapportato alla dimensione aziendale: uno per le imprese fino a 5 dipendenti, due per quelle da 6 a 20 dipendenti e, oltre tale soglia, fino al 10% degli occupati.
L'obiettivo e' favorire il passaggio al lavoro stabile. Gia' dopo il raggiungimento della durata minima prevista, le imprese che assumono il giovane a tempo indeterminato potranno beneficiare di un incentivo di 10mila euro l'anno per due anni, fino a un massimo di 20mila euro per ciascuna assunzione. La misura e' prevista anche per i contratti part-time, purche' l'orario non sia inferiore al 50% di quello stabilito dal contratto collettivo di riferimento, con un contributo riproporzionato.
com-Vec.
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