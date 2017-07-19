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            Basilicata: 1,5 milioni di euro per la rete nefrologica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Un investimento di 1,5 milioni di euro per migliorare la qualita' dei servizi sanitari e garantire un accesso equo alle cure dei pazienti nefropatici lucani. E' questo l'obiettivo della delibera, approvata dalla giunta regionale della Basilicata su proposta dell'assessore alla Salute, politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ammette a finanziamento il progetto 'ReNDiT', Rete Nefrologica Lucana di Dialisi e Trapianto, nell'ambito della programmazione europea PO Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. 'La Basilicata - afferma l'assessore Latronico - ha una geografia complessa con collegamenti non sempre agevoli. Proprio per questo vogliamo portare la sanita' direttamente nelle case dei cittadini. In linea con il Dm 77, la rete nefrologica rappresenta un ambito strategico perche' la dialisi e il trapianto sono servizi essenziali, che richiedono continuita', tecnologia adeguata e una forte integrazione tra ospedale e territorio'.

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