Basilicata: 1,5 milioni di euro per la rete nefrologica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Il progetto prevede una dotazione complessiva di 1.500.000 euro, ripartita in modo da integrare il potenziamento infrastrutturale e l'accessibilita' ai servizi. 400.000 euro a valere sull'azione 9.4.5.A del FESR, dedicata al potenziamento delle strutture sanitarie e 1.100.000 euro sull'azione 8.4.11.D del FSE+, che sostiene interventi per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare attenzione ai gruppi piu' fragili. La candidatura del progetto ReNDiT e' il frutto di un intenso lavoro di squadra avviato dall'Ufficio Sanita' Digitale e Pnrr della Regione insieme a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale che hanno analizzato i fabbisogni del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione allo sviluppo digitale e alla modernizzazione delle strutture.

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