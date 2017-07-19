Basilicata: 1.316 domande per il corso-concorso infermieri di comunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Grande successo di adesioni per il corso-concorso destinato agli infermieri di famiglia e di comunita' (IFoC) in Basilicata. Sono ben 1.316 le domande di partecipazione pervenute alla data di chiusura del 25 giugno. Una dimostrazione dell'altissimo interesse per una procedura che rappresenta una vera e propria svolta nell'assistenza sanitaria territoriale della regione. 'Si tratta di un piano di reclutamento straordinario - spiega l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che prosegue - tra i piu' imponenti degli ultimi decenni in Basilicata finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi FSE+ 2021/2027'.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione strategica tra la Regione Basilicata, Formez PA e l'Universita' degli Studi di Foggia. Il bando, che vede l'Azienda Sanitaria Locale di Matera nel ruolo di capofila d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, prevede una prima selezione pubblica per l'ammissione di 500 infermieri al percorso di formazione regionale di 220 ore teorico/pratiche.

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