Basilicata: 1.316 domande per il corso-concorso infermieri di comunita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - 'La risposta positiva a questo bando, con 1.316 professionisti - dichiara Latronico - conferma la nostra scelta di mettere al centro la medicina di prossimita' e l'efficace utilizzo dei fondi europei FSE+. E' importante evidenziare il particolare pregio del progetto che deriva dalla virtuosa integrazione tra i programmi regionali afferenti al Pnrr e quello relativo alla gestione dei fondi FSE+, circostanza tutt'altro che usuale, anzi del tutto inedita. Con questo provvedimento diamo ulteriore impulso alla riforma dell'assistenza territoriale, portando gli infermieri di famiglia direttamente nelle Case e negli Ospedali di Comunita' della nostra regione. Inoltre, sono gia' allo studio ipotesi di accompagnamento on the job, di 12-18 mesi, dei vincitori di concorso e dei soggetti idonei in graduatoria, utili per eventuali scorrimenti, al fine di non disperdere le professionalita' ulteriormente formate. Ringrazio gli uffici regionali competenti, le aziende sanitarie territoriali, il Formez e l'Universita' di Foggia per la gestione di questa complessa e fondamentale procedura'.

com-Dca.

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