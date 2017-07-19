Basilicata: 1,23 milioni a 54 Comuni a microzonazione sismica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - La prevenzione sismica passa dalla conoscenza approfondita del territorio.

Con questo obiettivo la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata ha approvato una determinazione che assegna 1,23 milioni di fondi statali della Protezione civile nazionale per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di secondo e terzo livello in 54 Comuni lucani. 'E' un provvedimento che rafforza in modo concreto la capacita' dei territori di pianificare il proprio sviluppo tenendo conto del rischio sismico - sottolinea il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe -. Non parliamo di interventi emergenziali, ma di prevenzione strutturata, fondata su dati scientifici e su una conoscenza puntuale del territorio'.

