Barilla: filiera agroalimentare ha mostrato spirito di servizio nell'emergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - "Far mancare il cibo dalla tavola avrebbe messo il Paese nel panico", invece nel momento piu' difficile dell'emergenza sanitaria la filiera agroalimentare "ha mostrato un grande sprito di servizio" e "una grande cultura dell'impresa e dell'organizzazione, pur essendo una filiera dispersa sul territorio. Nei giorni della pandemia ognuno avrebbe potuto pensare a se', invece ha prevalso la cultura d'impresa costruita nel tempo". Lo ha detto Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo Barilla, nel corso della tavola rotonda dedicata al settore agroalimentare nell'ambito dell'evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times "Made in Italy: The Restart, il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid" in corso a Milano.

