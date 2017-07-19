Barilla: con Universita' Parma lancia GenConnect per dialogo lavoro-universita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Creare un ponte tra il mondo del lavoro e l'universita' e valorizzare la diversita' generazionale: e' questo lo scopo di GenConnect, il nuovo programma di dialogo intergenerazionale promosso dall'Erg Young del Gruppo Barilla e realizzato in collaborazione con l'Universita' di Parma. L'iniziativa si colloca all'interno del programma 'Unipr4Talents: talentuosi si diventa', il progetto con cui l'Ateneo si e' aggiudicato un rilevante finanziamento nell'ambito del 'Bando Talenti' della Regione Emilia-Romagna. GenConnect nasce con l'obiettivo di creare un ponte tra chi e' gia' nel mondo del lavoro e chi vi si sta affacciando, favorendo la comprensione reciproca tra generazioni diverse e valorizzando la diversita' generazionale come leva di crescita culturale e organizzativa.

