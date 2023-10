Bankitalia: Visco, questi 12 anni non sono stati semplici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - 'Questi 12 anni non sono stati anni semplici, in cui non ci siamo annoiati'. Cosi' il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'esecutivo dell'Abi, una delle ultime sue uscite pubbliche prima della fine del suo mandato. Sono stati anni, ha ricordato Visco, caratterizzati dalle conseguenze della crisi economica globale e 'della successiva crisi del debito sovrano che ha avuto conseguenze molti forti sulle banche italiane, con il deterioramento degli attivi e alcuni fallimenti che si sono susseguiti dal 2012'. Se in alcuni casi, ha spiegato Visco, c'e' stato un problema di 'governo societario fortemente deficitario e in alcuni casi di vera malagestio', la 'grande determinate e' dipesa dalla congiuntura, dal ciclo economico: era stato talmente negativo' da avere come conseguenza 'questo incremento di sofferenze, che oggi chiamiamo Npl'.

