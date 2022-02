Bankitalia: Signorini, ripresa a inizio 2022 sempre piu' vulnerabile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Nel ricordare i risultati dell'anno di presidenza italiana del G20, Signorini ha messo l'accento sull'approvazione del pacchetto di misure "che fornisce alle giurisdizioni un quadro per valutare e affrontare le vulnerabilita' nel settore dei money market fund con un menu concordato di strumenti politici. Alcune riforme sono gia' previste nelle principali giurisdizioni, come nell'Unione europea e negli Stati Uniti". Soddisfazione da parte di Signorini anche per il lavoro fatto sul tema della finanza sostenibile con il Sustainable Finance Working Group. Quest'ultimo, ed e' "l'eredita' chiave della Presidenza italiana, ha sviluppato la prima roadmap pluriennale del G20 sulla finanza sostenibile per guidare i futuri lavori a livello internazionale. Quest'anno la presidenza indonesiana - aggiunge Signorini - sta promuovendo nuove analisi sulla finanza sostenibile, basandosi sul piano di lavoro dettagliato in quella tabella di marcia".

