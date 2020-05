Bankitalia: sentiero discesa del debito possibile con Pil all'1,5%

Ad un ritmo del 2% annuo nel decennio fino al 2032 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - L'Italia potrebbe riprendere un sentiero di discesa del debito pubblico ad un ritmo del 2% annuo nel prossimo decennio fino al 2032 sulla base di una serie di condizioni, tra le quali, un tasso di crescita dell'1,5 per cento. Lo stima la Banca d'Italia nella relazione annuale. "Si puo' valutare che con una crescita media dell'attivita' economica attorno all'1,5 per cento, un'inflazione che si riporti progressivamente poco al di sotto del 2%, un graduale ritorno dell'avanzo primario dalla meta' del periodo all'1,5% del prodotto e con una riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi su valori attorno a 100 punti base a dieci anni, livello che appare in linea con le determinanti fondamentali, il peso del debito potrebbe ridursi in media di circa due punti percentuali all'anno nel decennio considerato". L'analisi di via Nazionale aggiunge che "per riportare nel decennio considerato il tasso medio di espansione del Pil all'1,5% registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale, la produttivita' del lavoro dovrebbe aumentare di circa lo 0,8% all'anno tra il 2023 e il 2032. Tale risultato sarebbe conseguibile con un incremento medio annuo della produttivita' totale dei fattori (Ptf) dello 0,7% circa, unito a una ripresa dell'accumulazione che, innalzando l'intensita' del capitale, riportasse il rapporto tra investimenti e Pil sui livelli del decennio 1996-2007".

