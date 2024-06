Bankitalia: ricchezza netta famiglie Sudtirolo 327mila euro, media Italia 177mila

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - La ricchezza netta delle famiglie trentine e soprattutto sudtirolesi e' tra le piu' alte in Italia. La Banca d'Italia, nel rapporto sull'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano, che apre la 'stagione' dei rapporti annuali sulle economie regionali, scatta la fotografia aggiornata a fine 2022. La ricchezza netta delle famiglie ammontava a 138 miliardi in Trentino e a 175 miliardi in Alto Adige: tradotta in termini pro capite ammonta a 255 mila euro in provincia di Trento e a 327 mila in quella di Bolzano, a fronte di una media nazionale di 177 mila euro, secondo i calcoli elaborati dai ricercatori delle Sedi di Trento e Bolzano della Banca. A fronte di un incremento del valore nominale delle attivita' reali, che ha riflesso la dinamica delle abitazioni che ne costituiscono la componente prevalente, quello delle attivita' finanziarie e' calato, soprattutto in Trentino, dopo tre anni di crescita sostenuta anche dall'accumulo di risparmio nel corso della pandemia.

Il rapporto sulle economie delle due Province autonome ha poi dati piu' aggiornati sul risparmio finanziario: in questo casoo l'istantanea risale alla fine dello scorso anno. I depositi delle famiglie trentine ammontavano a 12,97 miliardi, quelli delle famiglie sudtirolesi a 15,5 miliardi.

In entrambi i casi spicca il balzo dei titoli di Stato in portafoglio: +86% per i nuclei trentini e +98,9% per le famiglie sudtirolesi. Queste ultime, inoltre, detengono oltre il doppio dei depositi a risparmio (5,7 miliardi) rispetto ai trentini (2,6 miliardi) che prediligono invece una maggiore liquidita' sui conti correnti (10,3 miliardi contro i 9,8 miliardi dei sudtirolesi).

