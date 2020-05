Bankitalia: Pompei (Deloitte), bene Visco, fondamentale piano rilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - "E' fondamentale definire e avviare da subito un piano strategico di lungo termine per rilanciare la nostra economia e le nostre infrastrutture, ancor piu' alla luce delle incertezze legate alla pandemia. Condivido in pieno le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. In tale contesto, e' di primaria importanza l'attuazione di quel disegno organico di riforme che ci chiede anche la Commissione europea con il Recovery Plan". Cosi' l'amministratore delegato di Deloitte Italia Fabio Pompei commentando le considerazioni finali del governatore di Bankitalia. "Apprezziamo - aggiunge - che la Banca d'Italia voglia valorizzare Milano, principale piazza finanziaria del Paese, come centro di innovazione digitale di respiro europeo, con la costituzione di un luogo dedicato alla sperimentazione nel fintech".

