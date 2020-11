Bankitalia: per imprese Lazio liquidita' a fine settembre 'appena sufficiente'

Forte balzo depositi per far fronte a spese incomprimibili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - Il forte flusso di liquidita' fornito alle imprese negli ultimi mesi, grazie soprattutto alle garanzie pubbliche, e' "appena sufficiente" per le imprese del Lazio secondo un sondaggio realizzato alla fine di settembre dalla Banca d'Italia. Il giudizio di 'sufficienza' viene indicato dal 42% delle imprese interpellate dalla Sede di Roma della Banca guidata da Luigi Mariani mentre un altro 12% considera le riserve di liquidita' insufficienti. Secondo il rapporto congiunturale "nel terzo trimestre la ripresa economica e gli interventi governativi hanno solo attenuato le tensioni di liquidita' delle imprese" laziali. Secondo l'economista della Banca d'Italia Luigi Leva, questo non significa un segnale di mancanza di equilibrio finanziario da parte delle imprese laziali quanto piuttosto un'incertezza di poter fronteggiare le spese incomprimibili che le spinge ad avere una liquidita' precauzionale. Un atteggiamento che, assieme alla decisione di rimandare gli investimenti programmati, ha portato a gonfiare i depositi bancari delle imprese balzati di quasi il 20% (19,9%) a giugno.

