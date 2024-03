Bankitalia: Panetta, Italia potrebbe ricadere in trappola bassa crescita

E omaggia Visco: continueremo con stessa passione e rigore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - "Nei suoi anni di servizio Ignazio Visco e' stato testimone di importanti cambiamenti epocali; la tecnologia e la globalizzazione hanno portato a cambiamenti tangibili nelle condizioni di vita in tutto il mondo". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento aprendo il simposio "Hard Times: Economic Shocks and Policy Responses since the Global Financial Crisis", organizzato a Palazzo Koch in onore del Governatore onorario Ignazio Visco.

"L'unione europea e la creazione dell'euro hanno segnato l'inizio di una nuova era per l'Europa, ha detto ancora Panetta, inoltre l'economia italiana, nonostante i suoi problemi strutturali, ha dimostrato il suo potenziale uscendo dalla pandemia di covid 19 con una ripresa inaspettatamente forte. Queste sono storie di successo. Ma sono anche storie che nessuno di noi dovrebbe dare per scontate. La globalizzazione e' in regresso e cosi' anche l'unione economico monetaria non e' ancora completa e l'Italia potrebbe ricadere nella trappola della bassa crescita. So quanto Ignazio Visco tenga a questi aspetti e posso assicuralo che Bankitalia continuera' a lavorare su questi con lo stessa passione e il rigore che hanno caratterizzato questi anni del suo mandato".

