Bankitalia: nuova donazione da 9,5mln per contrasto epidemia, totale a 64,5mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - La Banca d'Italia ha deciso oggi nuove donazioni per un valore complessivo di 9,5 milioni di euro per contribuire al contrasto dell'emergenza da Covid-19 nelle regioni Umbria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. I progetti da sostenere, si legge in una nota, sono ubicati in Umbria, con l'allestimento di un ospedale da campo dotato di strumentazione sanitaria idonea alla gestione di pazienti affetti da covid-19. In Friuli Venezia Giulia e' prevista la realizzazione di 39 posti letto presso la torre medica dell'Ospedale di Cattinara mentre in Abruzzo, l'intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura dedicata al covid-19 a Pescara. In Basilicata, Bankitaia interverra' per il potenziamento della dotazione di posti letto per la terapia intensiva e l'acquisto di dispositivi di protezione per il personale sanitario. Con questo intervento sale a 64,5 milioni di euro il contributo complessivo che la Banca ha messo a disposizione delle strutture sanitarie che fronteggiano l'emergenza da covid19 in Italia.

Com-Cel

