Bankitalia: nel 2025 cresce a 22,7 mld surplus bilancia pagamenti turismo -2

'boom' turisti nel Lazio rispetto al resto del Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - La Banca d'Italia stima che nel corso del 2025 circa 1,4 milioni di viaggiatori abbiano visitato l'Italia per partecipare al Giubileo (il 2,2% dei viaggiatori pernottanti). A essi e' riconducibile una spesa di 1,6 miliardi (3% del totale) e a quasi i due terzi della crescita della spesa complessiva rispetto all'anno precedente. La ragione principale del viaggio e' stata indicata in 'motivi religiosi e pellegrinaggio' da poco meno di un terzo di questi viaggiatori e in 'vacanza e svago' da oltre la meta'. Gli arrivi si sono distribuiti nel corso dell'anno in modo relativamente simile all'andamento stagionale consueto dei flussi turistici internazionali, con un picco nei mesi estivi. I viaggiatori, aggiunge la Banca d'Italia, sono arrivati in Italia per il Giubileo principalmente da nazioni con un numero elevato di cattolici, tra cui, in particolare, Stati Uniti e Spagna (con quote sul totale rispettivamente pari al 17,1 e all'11%), seguiti da Polonia, Regno Unito e Francia. Per oltre il 90% dei flussi turistici legati al Giubileo la destinazione principale e' stata Roma, contribuendo alla forte crescita della spesa dei turisti stranieri nel Lazio (+19,2% nel 2025, contro una crescita media delle altre regioni del 2,1%); circa la meta' ha visitato anche altri comuni italiani. L'eta' media dei turisti arrivati in Italia per il Giubileo e' lievemente superiore a quella dei restanti viaggiatori (42,2 anni contro 38,7). Anche la spesa pro-capite giornaliera e' piu' elevata: cio' riflette sia la concentrazione delle iniziative giubilari nella Capitale, tendenzialmente piu' cara rispetto agli altri comuni, sia la rilevante quota rappresentata dai viaggiatori dagli Stati Uniti, tradizionalmente caratterizzati da una spesa piu' alta rispetto alla media.

Ggz

(RADIOCOR) 26-06-26 11:46:10 (0266) 5 NNNN