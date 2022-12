Bankitalia: le operazioni di cambio di banconote ucraine si concludono domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Le operazioni di cambio della valuta ucraina (hryvnia) in euro si concluderanno il prossimo 21 dicembre. A partire dal 21 giugno scorso, giorno di avvio dello schema di cambio, sono state effettuate operazioni per un controvalore di piu' di 10,5 milioni di hryvnie (circa 300mila euro). Grazie a questa iniziativa, e' stato possibile, con il contributo delle banche aderenti e dell'Abi, fornire un sostegno concreto alla popolazione ucraina sfollata nel nostro Paese.

L'accordo stipulato dalla Banca d'Italia con la Banca Nazionale di Ucraina (BNU) ai sensi del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (art. 47) ha consentito alle persone sfollate dall'Ucraina, inclusi i minori, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, di cambiare fino a 10.000 hryvnie per persona (pari a circa 300 euro).

