Bankitalia: lancia nuovo sito, migliore fruibilita' per smartphone e meno esperti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Un design piu' leggero con standard piu' elevati di accessibilita' e usabilita' per facilitare la navigazione, anche agli utenti meno esperti e da dispositivi mobili. Sono queste le caratteristiche principali del nuovo sito web della Banca d'Italia presentato oggi alla cui presentazione ha partecipato anche la vice dg Chiara Scotti. Fra le novita' figura anche una nuova sezione dedicata ai podcast realizzati da Via Nazionale. Insieme al sito web Bankitalia ha anche provveduto al rinnovamento del sito dedicati ai temi dell'educazione finanziaria. In arrivo, entro la fine dell'anno, anche un rinnovamento della sezione dedicata alle statistiche di Via Nazionale per renderlo piu' accessibili e fruibile.

