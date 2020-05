Bankitalia: Furlan, bene Visco, serve grande patto sociale per gli investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mag - 'Siamo molto d'accordo e condividiamo l'analisi del Governatore della Banca d'Italia Visco : e' assolutamente necessario un grande patto sociale, come fece l'allora presidente Ciampi, tra governo, imprese e sindacati per investire bene e spendere le risorse davvero ingenti che l'Europa ci affidera''. Lo ha detto al Gr1 Rai la Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan. 'Il Governatore Visco ha fatto oggi una fotografia molto veritiera della realta', ma ha anche definito bene un percorso per uscire da questa grave situazione: per risollevare il paese dobbiamo lavorare insieme. Occorre una maggiore coesione sociale, un dialogo costante e costruttivo tra il Governo, le parti sociali e le istituzioni tutte". Per Furlan "c'e' il rischio di un aumento forte delle diseguaglianze sociali e dell'area della poverta'. Dobbiamo fare ogni sforzo, mobilitando tutte le risorse, per far partire i cantieri, investire in infrastrutture materiali ed immateriali, digitalizzazione, innovazione, formazione, scuola, ricerca. Speriamo che il Governo ci ascolti", conclude.

